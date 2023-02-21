Morgan Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgan Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morgan Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morgan Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morgan Roberts {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morgan Roberts Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Morgan Roberts'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Morgan Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morgan Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morgan Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morgan Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Flint Town

Morgan Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morgan Roberts şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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