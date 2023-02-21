Soulayman El Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulayman El Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soulayman El Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soulayman El Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soulayman El Amri 11 Mayıs 1998 tarihinde Verona şehrinde doğmuştur. İtalya,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soulayman El Amri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LusoGest yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Soulayman El Amri'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soulayman El Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soulayman El Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soulayman El Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soulayman El Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2014 yılında A.C. Garda

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2022 yılında FC Paradiso

27 Ağustos 2022 yılında Bala

23 Ocak 2023 yılında Flint Town

Soulayman El Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soulayman El Amri şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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