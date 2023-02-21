Aidan Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidan Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidan Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidan Johnson 7 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidan Johnson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aidan Johnson'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aidan Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aidan Johnson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aidan Johnson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidan Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Aidan Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidan Johnson şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.