Calum Huxley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Huxley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Calum Huxley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Calum Huxley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.