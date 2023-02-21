Calum Huxley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Huxley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Calum Huxley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Calum Huxley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Calum Huxley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Huxley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Calum Huxley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Huxley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calum Huxley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calum Huxley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calum Huxley 7 Ekim 2001 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calum Huxley Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calum Huxley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Calum Huxley'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Calum Huxley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/calumhuxley/

Calum Huxley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calum Huxley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2020 yılında Sheff Wed U21

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Eylül 2021 yılında Caernarfon

11 Aralık 2021 yılında Nantwich Town

18 Aralık 2021 yılında Eccleshall FC

31 Mayıs 2022 yılında Nantwich Town

27 Ağustos 2022 yılında Witton Albion

31 Ocak 2023 yılında Flint Town

Calum Huxley kimdir

Calum Huxley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calum Huxley şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wrexham AFC

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Calum Huxley nereli

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