Omar İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar İbrahim 4 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Omar Hassan Ibrahim şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar İbrahim Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar İbrahim'nin Flint Town United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omar İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Omar İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar İbrahim şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.