Harry Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Allen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Allen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Allen 1 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Allen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Allen'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry Allen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/harryallen1234/

Harry Allen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Allen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Allen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Allen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Burnley U18

1 Temmuz 2020 yılında Burnley U21

20 Ağustos 2022 yılında Flint Town

Harry Allen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Allen şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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