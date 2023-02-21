Ashton Mather kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashton Mather Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashton Mather adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ashton Mather Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ashton Mather 3 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ashton Mather Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ashton Mather'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ashton Mather Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ashton Mather isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ashton Mather Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ashton Mather futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Flint Town

Ashton Mather Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ashton Mather şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.