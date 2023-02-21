Jay Owen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Owen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jay Owen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jay Owen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jay Owen 14 Ocak 1991 tarihinde Caernarfon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da James Vaughan Owen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jay Owen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jay Owen'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jay Owen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jay Owen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jay Owen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jay Owen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Chester City

1 Ocak 2010 yılında Barrow

1 Temmuz 2013 yılında Airbus UK

9 Haziran 2016 yılında Connah's Quay

28 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Jay Owen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jay Owen şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Jay Owen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wales U23 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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