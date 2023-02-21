Harley Brindley Peagram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harley Brindley Peagram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harley Brindley Peagram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harley Brindley Peagram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harley Brindley Peagram 12 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harley Brindley Peagram Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harley Brindley Peagram'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harley Brindley Peagram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harley Brindley Peagram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harley Brindley Peagram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harley Brindley Peagram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Harley Brindley Peagram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harley Brindley Peagram şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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