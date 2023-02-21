Brandon Diau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Diau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Diau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Diau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Diau 2 Haziran 1993 tarihinde Bonn şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Kongo,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Berti Brandon Diau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Diau Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Brandon Diau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brandon Diau'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brandon Diau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Diau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Diau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Diau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2010 yılında HSV III

1 Ağustos 2013 yılında Hilal Bergheim

1 Ocak 2014 yılında TSC Euskirchen

1 Ağustos 2014 yılında Hapoel Afula

1 Temmuz 2015 yılında SVN Zweibrücken

1 Ocak 2016 yılında Billericay

15 Mart 2017 yılında Burgess Hill

1 Temmuz 2018 yılında Tunbridge Wells

23 Mart 2019 yılında Truro City FC

16 Ağustos 2019 yılında Great Wakering Rovers

28 Eylül 2019 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2020 yılında Pandurii

31 Temmuz 2021 yılında Víkingur Ó.

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Brandon Diau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Diau şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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