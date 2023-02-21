Tyler Garratt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Garratt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Garratt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Garratt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Garratt 26 Ekim 1996 tarihinde Lincoln şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tyler John Garratt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Garratt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Player First Agency yapmaktadır. Tyler Garratt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tyler Garratt'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tyler Garratt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Garratt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tyler Garratt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Garratt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Doncaster Rov.

27 Aralık 2016 yılında Eastleigh

31 Mayıs 2017 yılında Doncaster Rov.

2 Ağustos 2018 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2019 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2019 yılında Stockport

10 Ekim 2020 yılında Chorley

1 Temmuz 2021 yılında Bangor City

19 Kasım 2021 yılında Cefn Druids

19 Ağustos 2022 yılında Northwich Vic

1 Eylül 2022 yılında Flint Town

14 Kasım 2022 yılında Spennymoor Town

31 Ocak 2023 yılında Flint Town

Tyler Garratt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Garratt şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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