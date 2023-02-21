Tyler Garratt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Garratt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyler Garratt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tyler Garratt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tyler Garratt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Garratt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyler Garratt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Garratt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Garratt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Garratt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Garratt 26 Ekim 1996 tarihinde Lincoln şehrinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tyler John Garratt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Garratt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Player First Agency yapmaktadır. Tyler Garratt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tyler Garratt'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tyler Garratt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Garratt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Tyler Garratt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Garratt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Doncaster Rov.

27 Aralık 2016 yılında Eastleigh

31 Mayıs 2017 yılında Doncaster Rov.

2 Ağustos 2018 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2019 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2019 yılında Stockport

10 Ekim 2020 yılında Chorley

1 Temmuz 2021 yılında Bangor City

19 Kasım 2021 yılında Cefn Druids

19 Ağustos 2022 yılında Northwich Vic

1 Eylül 2022 yılında Flint Town

14 Kasım 2022 yılında Spennymoor Town

31 Ocak 2023 yılında Flint Town

Tyler Garratt kimdir

Tyler Garratt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Garratt şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tyler Garratt nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
David Beranek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Beranek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Beranek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Beranek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brad Knight kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Knight Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brad Knight kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Knight Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petr Heppner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Heppner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petr Heppner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Heppner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Finn Savage kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finn Savage Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Finn Savage kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finn Savage Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!