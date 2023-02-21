Jean Louis Akpa Akpro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Louis Akpa Akpro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Louis Akpa Akpro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jean Louis Akpa Akpro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jean Louis Akpa Akpro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Louis Akpa Akpro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jean Louis Akpa Akpro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Louis Akpa Akpro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Louis Akpa Akpro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Louis Akpa Akpro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Louis Akpa Akpro 4 Ocak 1985 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Louis Akpa Akpro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Louis Akpa Akpro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Louis Akpa Akpro'nin Flint Town United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Louis Akpa Akpro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Louis Akpa Akpro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jean Louis Akpa Akpro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Louis Akpa Akpro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Toulouse

5 Ocak 2007 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2007 yılında Toulouse

29 Ağustos 2007 yılında FC Brüssel

1 Temmuz 2008 yılında Kulüpsüz

10 Aralık 2008 yılında Grimsby Town

7 Temmuz 2010 yılında AFC Rochdale

1 Temmuz 2012 yılında Tranmere Rovers

24 Ocak 2014 yılında Bury

28 Mart 2014 yılında Tranmere Rovers

2 Temmuz 2014 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2016 yılında Barnet

31 Ocak 2017 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2017 yılında Barnet

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2019 yılında Masfout Club

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

30 Kasım 2019 yılında Oldham Athletic

10 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2020 yılında Radcliffe

1 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Jean Louis Akpa Akpro kimdir

Jean Louis Akpa Akpro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Louis Akpa Akpro şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jean Louis Akpa Akpro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Simon Sumbera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sumbera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Sumbera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sumbera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
George Peers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Peers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
George Peers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Peers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
BTK, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi! Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi!
BTK, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi! Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi!
Tom Ulbrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ulbrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Ulbrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ulbrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!