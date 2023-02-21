Jean Louis Akpa Akpro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Louis Akpa Akpro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Louis Akpa Akpro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Louis Akpa Akpro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Louis Akpa Akpro 4 Ocak 1985 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Louis Akpa Akpro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Louis Akpa Akpro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Louis Akpa Akpro'nin Flint Town United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jean Louis Akpa Akpro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Louis Akpa Akpro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean Louis Akpa Akpro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Louis Akpa Akpro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Toulouse

5 Ocak 2007 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2007 yılında Toulouse

29 Ağustos 2007 yılında FC Brüssel

1 Temmuz 2008 yılında Kulüpsüz

10 Aralık 2008 yılında Grimsby Town

7 Temmuz 2010 yılında AFC Rochdale

1 Temmuz 2012 yılında Tranmere Rovers

24 Ocak 2014 yılında Bury

28 Mart 2014 yılında Tranmere Rovers

2 Temmuz 2014 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2016 yılında Barnet

31 Ocak 2017 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2017 yılında Barnet

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2019 yılında Masfout Club

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

30 Kasım 2019 yılında Oldham Athletic

10 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2020 yılında Radcliffe

1 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Jean Louis Akpa Akpro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Louis Akpa Akpro şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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