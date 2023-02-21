Anthony Stephens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Stephens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Stephens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Stephens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Stephens 21 Ocak 1994 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Stephens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Stephens'nin Flint Town United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Stephens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Stephens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Stephens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Stephens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wrexham

1 Temmuz 2012 yılında Prestatyn

31 Mayıs 2013 yılında Wrexham

16 Kasım 2013 yılında Colwyn Bay

31 Mayıs 2014 yılında Wrexham

1 Temmuz 2015 yılında Bala

1 Temmuz 2018 yılında Bangor City

31 Ocak 2019 yılında Bala

1 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Anthony Stephens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Stephens şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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