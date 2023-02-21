Rhys Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Kavanagh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Kavanagh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Kavanagh 29 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Kavanagh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Empire Sports Management ltd. yapmaktadır. Rhys Kavanagh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rhys Kavanagh'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rhys Kavanagh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rhyskavanagh98

Rhys Kavanagh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhys Kavanagh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rhys Kavanagh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Kavanagh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2017 yılında Brist. Rov. U18

14 Aralık 2017 yılında Bath City

22 Ocak 2018 yılında Bristol Rovers

28 Ocak 2018 yılında Gloucester

1 Nisan 2018 yılında Bristol Rovers

1 Aralık 2018 yılında Hungerford

8 Nisan 2019 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2021 yılında Barry Town

14 Ağustos 2022 yılında Penybont

3 Ocak 2023 yılında Flint Town

Rhys Kavanagh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Kavanagh şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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