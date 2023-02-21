Ben Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Hughes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Hughes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Hughes 12 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ben Daniel Hughes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Hughes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Hughes'nin Flint Town United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Hughes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Hughes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Hughes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Hughes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2022 yılında Flint Town

Ben Hughes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Hughes şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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