Danny Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Harrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Harrison ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danny Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Harrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Harrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Harrison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Harrison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Harrison 4 Kasım 1982 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Robert Harrison şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Harrison Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danny Harrison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Danny Harrison'nin Flint Town United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Harrison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Harrison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Harrison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Harrison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2007 yılında Rotherham

1 Temmuz 2012 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2013 yılında Chester

27 Ocak 2015 yılında Connah's Quay

5 Ağustos 2021 yılında Flint Town

Danny Harrison kimdir

Danny Harrison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Harrison şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danny Harrison nereli

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