Okera Simmonds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okera Simmonds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okera Simmonds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okera Simmonds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okera Simmonds 25 Aralık 1999 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Okera Diearra Teal Simmonds şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okera Simmonds Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Okera Simmonds'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Okera Simmonds Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okera Simmonds isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Okera Simmonds Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okera Simmonds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2018 yılında Blackburn U21

1 Şubat 2019 yılında Accrington St.

13 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

18 Eylül 2021 yılında Redditch Utd.

9 Kasım 2021 yılında Alvechurch

6 Aralık 2021 yılında Worcester Raid.

15 Ocak 2022 yılında Chester

4 Ağustos 2022 yılında Flint Town

Okera Simmonds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okera Simmonds şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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