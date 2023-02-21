Niall Collings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Collings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Collings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Collings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Collings {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Collings Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flint Town United futbol takımında oynamaktadır. Flint Town United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niall Collings'nin Flint Town United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niall Collings Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Collings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niall Collings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Collings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Flint Town

Niall Collings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Collings şuan Flint Town United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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