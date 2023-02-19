Brayan Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Ortiz 15 Nisan 1997 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Enrique Ortiz Mojica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Ortiz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Ortiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Brayan Ortiz'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Ortiz şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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