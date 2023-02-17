Brent Peers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Peers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brent Peers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brent Peers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brent Peers 25 Mart 1997 tarihinde Nijlen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brent Peers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Brent Peers, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brent Peers'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brent Peers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brent Peers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Brent Peers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brent Peers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lierse SK U19

1 Temmuz 2015 yılında Beveren Res.

1 Temmuz 2016 yılında Antwerp U21

1 Temmuz 2017 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2018 yılında Berchem Sport

1 Temmuz 2022 yılında KSK Heist

Brent Peers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brent Peers şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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