Rayane Hannach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayane Hannach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayane Hannach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayane Hannach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayane Hannach 10 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayane Hannach Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rayane Hannach, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rayane Hannach'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rayane Hannach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayane Hannach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rayane Hannach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayane Hannach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında KSK Heist

Rayane Hannach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayane Hannach şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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