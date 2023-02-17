Mylan Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mylan Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mylan Carrasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mylan Carrasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mylan Carrasco 2 Ocak 1995 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belçika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mylan Ferreira Carrasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mylan Carrasco Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mylan Carrasco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 13 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Mylan Carrasco'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mylan Carrasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mylan Carrasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mylan Carrasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mylan Carrasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Diegem U19

1 Temmuz 2013 yılında Diegem Sport

1 Temmuz 2014 yılında KSC Grimbergen

10 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid B

6 Eylül 2016 yılında RSD Alcalá

8 Ağu 2017 yılında ASV Geel

31 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2018 yılında CD Marino

13 Ağu 2019 yılında KSK Heist

Mylan Carrasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mylan Carrasco şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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