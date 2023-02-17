David Wijns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Wijns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Wijns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Wijns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Wijns 9 Ocak 1987 tarihinde Leuven şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Wijns Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Wijns, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. David Wijns'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Wijns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Wijns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Wijns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Wijns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KV Kortrijk

1 Temmuz 2013 yılında OH Leuven

30 Ağu 2014 yılında KSK Heist

30 Haziran 2015 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2015 yılında KSK Heist

David Wijns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Wijns şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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