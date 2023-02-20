Brent Richards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Richards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brent Richards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brent Richards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brent Richards 20 Mayıs 1990 tarihinde Camas, Washington şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brent Anthony Richards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brent Richards Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 17 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Brent Richards'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Brent Richards Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BRichards16

http://www.instagram.com/brichards16/

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Brent Richards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brent Richards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Brent Richards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brent Richards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2009 yılında Washington

1 Mayıs 2010 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2010 yılında Washington

1 Mayıs 2011 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2011 yılında Washington

4 Ocak 2012 yılında Portland

9 Aralık 2013 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2015 yılında Portland 2

31 Ocak 2017 yılında Reno FC

17 Aralık 2020 yılında Orange County

Brent Richards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brent Richards şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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