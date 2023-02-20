Brent Richards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Richards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brent Richards kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brent Richards ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Brent Richards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Richards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brent Richards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brent Richards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brent Richards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brent Richards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brent Richards 20 Mayıs 1990 tarihinde Camas, Washington şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brent Anthony Richards şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brent Richards Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 17 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Brent Richards'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Brent Richards Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BRichards16

http://www.instagram.com/brichards16/

Brent Richards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brent Richards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Brent Richards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brent Richards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2009 yılında Washington

1 Mayıs 2010 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2010 yılında Washington

1 Mayıs 2011 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2011 yılında Washington

4 Ocak 2012 yılında Portland

9 Aralık 2013 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2015 yılında Portland 2

31 Ocak 2017 yılında Reno FC

17 Aralık 2020 yılında Orange County

Brent Richards kimdir

Brent Richards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brent Richards şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eastside United FC (2005-08)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brent Richards nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Muhammad Taher Khan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammad Taher Khan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Muhammad Taher Khan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammad Taher Khan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Prpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Prpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Prpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Prpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulla Al Marri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Marri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulla Al Marri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Marri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Lee Vassell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Lee Vassell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Lee Vassell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Lee Vassell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!