Owen Lambe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Lambe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Lambe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owen Lambe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owen Lambe 15 Ağustos 2000 tarihinde Santa Barbara, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owen Lambe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Owen Lambe'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Owen Lambe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owen Lambe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Owen Lambe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owen Lambe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

27 Nisan 2021 yılında LA Galaxy II

12 Ocak 2023 yılında Orange County

Owen Lambe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owen Lambe şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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