Dillon Powers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dillon Powers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dillon Powers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dillon Powers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dillon Powers 14 Şubat 1991 tarihinde Plano, Texas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Dillon Thomas Powers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dillon Powers Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Dillon Powers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dillon Powers'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dillon Powers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dillon Powers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dillon Powers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dillon Powers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Notre Dame

1 Mayıs 2012 yılında Austin Aztex

1 Ağustos 2012 yılında Notre Dame

17 Ocak 2013 yılında Colorado

10 Ağustos 2017 yılında Orlando

10 Ocak 2020 yılında Dundee United

12 Ağustos 2021 yılında Orange County

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında Glentoran

1 Temmuz 2022 yılında Orange County

Dillon Powers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dillon Powers şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dillon Powers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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