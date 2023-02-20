Milan İloski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan İloski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan İloski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan İloski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan İloski 29 Temmuz 1999 tarihinde Escondido, California şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Милан Илоски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan İloski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Milan İloski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milan İloski'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan İloski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milan_iloski_/

Milan İloski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan İloski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan İloski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan İloski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında UCLA Bruins

15 Ocak 2020 yılında Salt Lake

22 Şubat 2022 yılında Orange County

Milan İloski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan İloski şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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