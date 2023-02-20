Seth Casiple kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Casiple Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seth Casiple kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seth Casiple ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seth Casiple kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Casiple Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seth Casiple kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Casiple Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Casiple adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seth Casiple Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seth Casiple 23 Ağustos 1993 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Seth Robert Casiple şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seth Casiple Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Seth Casiple'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Seth Casiple Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sethcasiple/

Seth Casiple Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seth Casiple isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Seth Casiple Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seth Casiple futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında Austin Aztex

1 Ağustos 2013 yılında UC Berkeley

20 Ocak 2015 yılında Portland

1 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

26 Mart 2015 yılında Portland 2

15 Şubat 2017 yılında Reno FC

6 Ocak 2020 yılında Orange County

Seth Casiple kimdir

Seth Casiple Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seth Casiple şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

California Development Academy

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Seth Casiple nereli

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