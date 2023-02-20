Korede Osundina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Korede Osundina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Korede Osundina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Korede Osundina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Korede Osundina 13 Şubat 2004 tarihinde Naperville, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oluwakorede David Osundina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Korede Osundina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supra Soccer Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Korede Osundina'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Korede Osundina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/korede.osundina/

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Korede Osundina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Korede Osundina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Korede Osundina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Korede Osundina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2022 yılında Orange County

Korede Osundina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Korede Osundina şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Korede Osundina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crossfire Premier

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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