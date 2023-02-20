Thomas Amang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Amang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Amang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Amang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas Amang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Amang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Amang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Amang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Amang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Amang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Amang 9 Şubat 1998 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Olivier Amang A Kegueni şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Amang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Thomas Amang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Amang'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Amang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Amang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Thomas Amang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Amang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2016 yılında Molde

24 Mart 2019 yılında Kristiansund

25 Ağustos 2019 yılında Molde

26 Ağustos 2019 yılında Gimnàstic

16 Temmuz 2021 yılında Switchbacks FC

23 Şubat 2022 yılında San Diego Loyal

Thomas Amang kimdir

Thomas Amang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Amang şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Thomas Amang nereli

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