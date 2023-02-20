Andrew Fox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Fox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Fox adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Fox Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Fox 15 Ocak 1993 tarihinde Huntingdon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Thomas Philip Fox şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Fox Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Andrew Fox, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 14 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Andrew Fox'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrew Fox Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Fox isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew Fox Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Fox futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Midland-Odessa

19 Temmuz 2015 yılında St. Edward's

20 Temmuz 2015 yılında Peterborough

18 Ağustos 2015 yılında Kidderminster

17 Eylül 2015 yılında Peterborough

1 Temmuz 2016 yılında Stevenage

7 Ağustos 2017 yılında AFC Eskilstuna

9 Mart 2018 yılında Grimsby Town

4 Şubat 2019 yılında El Paso

14 Aralık 2022 yılında Orange County

Andrew Fox Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Fox şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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