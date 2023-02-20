Ryan Doghman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Doghman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Doghman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Doghman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Doghman 14 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Doghman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Ryan Doghman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Doghman'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Doghman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Doghman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Doghman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Doghman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2017 yılında Raufoss

8 Mart 2021 yılında Asane Fotball

31 Ocak 2023 yılında Orange County

Ryan Doghman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Doghman şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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