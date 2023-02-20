Emil Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Nielsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Nielsen 8 Kasım 1993 tarihinde Store Merløse şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lasse Emil Nielsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Nielsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Emil Nielsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emil Nielsen'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Nielsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Emil Nielsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Roskilde U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Roskilde

1 Ocak 2015 yılında Rosenborg

31 Ağustos 2015 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2016 yılında Rosenborg

17 Ağustos 2016 yılında FC Roskilde

1 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK

31 Ocak 2023 yılında Orange County

Emil Nielsen kimdir

Emil Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Nielsen şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nordvest FC, MUK FC, FC Roskilde

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emil Nielsen nereli

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