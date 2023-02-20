Rob Kiernan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Kiernan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rob Kiernan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rob Kiernan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rob Kiernan 13 Ocak 1991 tarihinde Rickmansworth şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Robert Samuel Kiernan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rob Kiernan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Rob Kiernan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 27 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Rob Kiernan'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rob Kiernan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rskiernan/

Rob Kiernan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rob Kiernan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rob Kiernan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rob Kiernan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Watford

1 Şubat 2010 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2010 yılında Watford

28 Temmuz 2010 yılında Yeovil Town

1 Eylül 2010 yılında Watford

12 Kasım 2010 yılında Bradford

22 Ocak 2011 yılında Watford

1 Şubat 2011 yılında Wycombe Wand.

1 Mayıs 2011 yılında Watford

1 Temmuz 2011 yılında Wigan

16 Mart 2012 yılında Accrington St.

31 Mayıs 2012 yılında Wigan

28 Eylül 2012 yılında Burton Albion

28 Ekim 2012 yılında Wigan

15 Kasım 2012 yılında Brentford

2 Ocak 2013 yılında Wigan

11 Ocak 2013 yılında Brentford

31 Mayıs 2013 yılında Wigan

12 Ekim 2013 yılında Southend United

28 Aralık 2013 yılında Wigan

12 Şubat 2015 yılında Birmingham

2 Mayıs 2015 yılında Wigan

1 Temmuz 2015 yılında Glasgow Rangers

3 Ağustos 2017 yılında Southend United

7 Şubat 2020 yılında Orange County

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

27 Nisan 2022 yılında Orange County

Rob Kiernan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rob Kiernan şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rob Kiernan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Watford FC (2000-2009)

İrlanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.