Brian İloski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian İloski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian İloski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian İloski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian İloski 4 Eylül 1995 tarihinde Escondido, California şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Brian Michael Iloski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian İloski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian İloski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Brian İloski'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian İloski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/iloskibrian

http://www.instagram.com/brian__iloski/

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Brian İloski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian İloski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Brian İloski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian İloski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında LA Galaxy Acad.

1 Ağustos 2013 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2016 yılında SD Zest

1 Ağustos 2016 yılında UCLA Bruins

21 Ocak 2018 yılında Colorado

16 Şubat 2018 yılında Legia Varşova

1 Ağustos 2018 yılında Michalovce

31 Aralık 2018 yılında Legia Varşova

22 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

4 Nisan 2019 yılında LA Galaxy II

21 Şubat 2020 yılında Orange County

Brian İloski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian İloski şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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