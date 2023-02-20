Marc Mcnulty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Mcnulty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Mcnulty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Mcnulty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Mcnulty 14 Eylül 1992 tarihinde Livingston şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Mcnulty Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Marc Mcnulty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marc Mcnulty'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Mcnulty Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sparkymcnulty

http://www.instagram.com/sparkymcnulty/

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Marc Mcnulty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Mcnulty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marc Mcnulty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Mcnulty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Livingston U20

1 Ağustos 2010 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2014 yılında Sheff Utd

6 Kasım 2015 yılında FC Portsmouth

31 Mayıs 2016 yılında Sheff Utd

31 Ağustos 2016 yılında Bradford

2 Ocak 2017 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2017 yılında Coventry City

6 Temmuz 2018 yılında Reading

31 Ocak 2019 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2019 yılında Reading

24 Temmuz 2019 yılında Sunderland

30 Ocak 2020 yılında Reading

31 Ocak 2020 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2020 yılında Reading

5 Ekim 2020 yılında Dundee United

17 Mayıs 2021 yılında Reading

13 Ağustos 2021 yılında Dundee United

18 Mayıs 2022 yılında Reading

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Orange County

Marc Mcnulty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Mcnulty şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Hutchison Vale BC (1998-2003), Celtic FC (2003-2006), Hibernian FC (2006-2009), Livingston FC (2009-2010)

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