Colin Shutler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Shutler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colin Shutler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Colin Shutler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Colin Shutler 1 Ağustos 1998 tarihinde Middleburg, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Colin Shutler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Colin Shutler'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Colin Shutler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ColinShutler

Colin Shutler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Colin Shutler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Colin Shutler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Colin Shutler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Virginia Cavs

1 Mayıs 2018 yılında North. Virginia

1 Ağustos 2018 yılında Virginia Cavs

1 Mayıs 2019 yılında North. Virginia

1 Ağustos 2019 yılında Virginia Cavs

21 Ocak 2021 yılında Dallas

29 Mart 2021 yılında North Texas SC

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2022 yılında Orange County

Colin Shutler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Colin Shutler şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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