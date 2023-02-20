Markus Nakkim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Nakkim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markus Nakkim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markus Nakkim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Markus Nakkim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Nakkim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markus Nakkim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Nakkim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Nakkim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Nakkim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Nakkim 21 Temmuz 1996 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Markus Lund Nakkim şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Nakkim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Markus Nakkim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Markus Nakkim'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Markus Nakkim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Nakkim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Markus Nakkim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Nakkim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Aralık 2014 yılında Vålerenga

5 Şubat 2016 yılında Strømmen IF

17 Ağustos 2016 yılında Vålerenga

19 Şubat 2018 yılında Viking FK

31 Aralık 2018 yılında Vålerenga

13 Mart 2020 yılında Mjøndalen

31 Ağustos 2022 yılında HamKam

7 Şubat 2023 yılında Orange County

Markus Nakkim kimdir

Markus Nakkim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Nakkim şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valerenga Oslo

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Markus Nakkim nereli

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