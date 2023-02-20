Joey Buckley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joey Buckley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joey Buckley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joey Buckley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.