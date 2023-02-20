Joey Buckley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joey Buckley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joey Buckley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joey Buckley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joey Buckley 28 Eylül 2005 tarihinde Westwood, Massachusetts şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joey Buckley Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joey Buckley'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Joey Buckley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joey Buckley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ocak 2023 yılında Orange County
Joey Buckley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joey Buckley şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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