Daniel Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Pedersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pedersen 27 Temmuz 1992 tarihinde Silkeborg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alexander Pedersen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pedersen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Daniel Pedersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Pedersen'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2011 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2015 yılında Aarhus GF

7 Ağustos 2018 yılında Lillestrøm

12 Ocak 2020 yılında Brann

3 Şubat 2022 yılında Orange County

Daniel Pedersen kimdir

Daniel Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pedersen şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Galten fS

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Daniel Pedersen nereli

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