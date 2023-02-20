Alex Villanueva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Villanueva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Villanueva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Villanueva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Villanueva 9 Temmuz 2002 tarihinde Herriman, Utah şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Villanueva Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Villanueva'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Villanueva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Villanueva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Villanueva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Villanueva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Seattle Academy

6 Eylül 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle Academy

6 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

18 Ağustos 2020 yılında Seattle Academy

19 Ağustos 2020 yılında Tacoma Defiance

2 Mart 2022 yılında Orange County

Alex Villanueva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Villanueva şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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