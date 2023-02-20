Kevin Partida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Partida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Partida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Partida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Partida 10 Mart 1995 tarihinde Sparks, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Partida Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Partida'nin Orange County SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Partida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Partida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Partida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Partida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Burlingame

1 Ağustos 2016 yılında UNLV Rebels

1 Mayıs 2017 yılında FC Tucson

1 Ağustos 2017 yılında UNLV Rebels

13 Mart 2018 yılında Reno FC

9 Haziran 2018 yılında San Jose

30 Kasım 2018 yılında Reno FC

1 Ocak 2019 yılında San Jose

10 Mayıs 2019 yılında Reno FC

30 Kasım 2019 yılında San Jose

16 Aralık 2019 yılında Reno FC

30 Ekim 2020 yılında Minnesota

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında Indy Eleven

10 Ocak 2022 yılında Orange County

Kevin Partida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Partida şuan Orange County SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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