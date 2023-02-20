Ashish Chattha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashish Chattha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ashish Chattha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ashish Chattha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ashish Chattha 6 Ocak 2000 tarihinde Fremont, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Hindistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ashish Chattha Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ashish Chattha'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Ashish Chattha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ashish Chattha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında UC Irvine
24 Ocak 2023 yılında Orange County
Ashish Chattha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ashish Chattha şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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