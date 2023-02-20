Bryce Jamison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryce Jamison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryce Jamison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryce Jamison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryce Jamison 6 Ocak 2006 tarihinde Atlanta, Georgia şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryce Jamison Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Bryce Jamison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orange County SC futbol takımında oynamaktadır. Orange County SC takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bryce Jamison'nin Orange County SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Bryce Jamison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryce Jamison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryce Jamison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryce Jamison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Barca Academy

23 Eylül 2022 yılında Orange County

Bryce Jamison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryce Jamison şuan Orange County SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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