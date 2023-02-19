Bryan Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Mendoza 19 Aralık 1998 tarihinde Calí şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Mendoza Lozada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Mendoza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Mendoza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bryan Mendoza'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Orsomarso SC

Bryan Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Mendoza şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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