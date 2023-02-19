Caleb Morelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Morelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caleb Morelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caleb Morelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caleb Morelos 18 Nisan 2006 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Caleb David Morelos González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caleb Morelos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caleb Morelos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına - tarihinde katılmıştır. Caleb Morelos'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caleb Morelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caleb Morelos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caleb Morelos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caleb Morelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caleb Morelos şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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