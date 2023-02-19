Camilo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Vargas 4 Mart 1997 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andrés Vargas Villalobos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Vargas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Camilo Vargas'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Orsomarso SC

Camilo Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Vargas şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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