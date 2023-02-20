Carlos Saldana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Saldana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Saldana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Saldana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Saldana 27 Ekim 1996 tarihinde El Nayar şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Saldaña Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Saldana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascension Athletes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Saldana'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Saldana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/csaldana96

Carlos Saldana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Saldana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Saldana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Saldana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2019 yılında Tepatitlán

30 Haziran 2020 yılında Guadalajara U20

15 Eylül 2021 yılında Sacramento FC

Carlos Saldana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Saldana şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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