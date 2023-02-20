Mario Penagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Penagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Penagos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Penagos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Penagos 30 Mayıs 2002 tarihinde Elk Grove, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Penagos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Penagos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mario Penagos'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Penagos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Penagos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Penagos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Penagos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2018 yılında SAC Academy

7 Mart 2019 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2019 yılında SAC Academy

15 Ocak 2020 yılında Sacramento FC

17 Haziran 2022 yılında Cincinnati 2

22 Eylül 2022 yılında Sacramento FC

Mario Penagos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Penagos şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mario Penagos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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