Rafael Jauregui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Jauregui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Jauregui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Jauregui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Jauregui 20 Aralık 2004 tarihinde Sacramento, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Jauregui Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 30 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Rafael Jauregui'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Jauregui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Jauregui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Jauregui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Jauregui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2020 yılında Sacramento FC

29 Kasım 2020 yılında SAC Academy

30 Kasım 2020 yılında Sacramento FC

Rafael Jauregui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Jauregui şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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